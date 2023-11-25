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Личка: Карраскаль и Нгамалё вошли в игру подготовленными, начав разминаться на 35-й минуте

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил важность замен в победном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Личка: Карраскаль и Нгамалё вошли в игру подготовленными, начав разминаться на 35-й минуте
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я хотел, чтобы Карраскаль и Нгамалё хорошо подготовились, поэтому они вышли разминаться уже на 35-й минуте. И потом эти замены сработали, так как они вышли подготовленными на 100%», — сказал тренер на пресс-конференции.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу бело-голубых.

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ.

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