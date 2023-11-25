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Бителло: я первый раз играл в такой холод, но потихоньку привыкаю

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Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал победу команды над ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бителло: я первый раз играл в такой холод, но потихоньку привыкаю
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Во втором тайме вышли с лучшим настроем. Слава Богу, что одержали победу. Первый раз играл в такой холод, но потихоньку привыкаю. Уже два месяца прошло», — цитирует Бителло Sport24.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:2. Игрок отметился двумя голами в матче.

Таким образом, «Динамо» поднялось на третье место, набрав 28 очков. ЦСКА — на пятой позиции (25).

Ранее Игорь Дивеев признался, что ему понравилось комментировать матч с «Динамо».

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