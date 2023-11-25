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Дивеев признался, что ему понравилось комментировать матч с «Динамо»

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своём опыте комментирования в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Дивеев признался, что ему понравилось комментировать матч с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Смотреть встречу в новом для себя амплуа и комментировать было интересно. Мне хотелось это попробовать, и поэтому я согласился. Было небольшое волнение перед тем, как выступить вместе с Константином Геничем. Знаю, что мне советовали поработать над голосом, но ничего такого не самом деле не было. Я просто освежил в памяти статистику и расстановку игроков «Динамо». Своих-то я всех знаю», — заявил он RT.

Ранее Дивеев прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура РПЛ от «Динамо».

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