Дивеев признался, что ему понравилось комментировать матч с «Динамо»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своём опыте комментирования в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Смотреть встречу в новом для себя амплуа и комментировать было интересно. Мне хотелось это попробовать, и поэтому я согласился. Было небольшое волнение перед тем, как выступить вместе с Константином Геничем. Знаю, что мне советовали поработать над голосом, но ничего такого не самом деле не было. Я просто освежил в памяти статистику и расстановку игроков «Динамо». Своих-то я всех знаю», — заявил он RT.

Ранее Дивеев прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура РПЛ от «Динамо».