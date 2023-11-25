ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе армейцев с первых минут выйдут Акинфеев, Зделар, Роша, Барбоза, Келвен, Обляков, Мендес, Гайич, Заболотный, Файзуллаев, Чалов.

За бело-голубых на поле появятся Лещук, Паршивлюк, Ласкальт, Бальбуэна, Урбиета, Скопинцев, Фомин, Макаров, Тюкавин, Смолова, Битело.

Игра на «ВЭБ Арене» в Москве состоится в субботу, 25 ноября, и начнётся в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что Валерий Масалитин ожидает результативную ничью в матче ЦСКА и «Динамо».