ФИФА открыла дело по итогам беспорядков на матче Бразилия — Аргентина

Организаторам и участникам матча квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Бразилии и Аргентины грозят серьёзные дисциплинарные санкции со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА начала разбирательство по итогам беспорядков, которые произошли перед игрой на стадионе «Маракана», сообщает AP.

Игра в Рио-де-Жанейро завершилась победой Аргентины со счётом 1:0. Единственный мяч забил Николас Отаменди (63-я минута). Начало встречи задержалось почти на полчаса из-за стычек болельщиков с полицией.

Аргентина с 15 очками лидирует в турнирной таблице отборочной группы Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Бразилия (семь) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА Джанни Инфантино осудил насилие на матче отбора на ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной.