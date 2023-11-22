Инфантино осудил насилие на матче отбора на ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино раскритиковал организацию матча квалификационного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Бразилии и Аргентины, на котором произошли столкновения между болельщиками.

«В футболе абсолютно нет места насилию, как на поле, так и за его пределами. Таким событиям нет места ни в нашем виде спорта, ни в обществе», — написал Инфантино в социальных сетях.

Он подчеркнул, что все без исключения игроки, болельщики, сотрудники команд и официальные лица должны быть в безопасности, чтобы играть и получать удовольствие от футбола.

«И я призываю соответствующие органы власти обеспечить соблюдение этого принципа на всех уровнях», — добавил Инфантино.

Игра на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро завершилась победой Аргентины со счётом 1:0. Единственный мяч забил Николас Отаменди (63-я минута). Начало встречи задержалось почти на полчаса.

Аргентина с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице. Бразилия (семь) расположилась на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что Месси схватил за шею форварда Бразилии Родриго, который назвал аргентинцев трусами.





