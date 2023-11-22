Месси схватил за шею форварда Бразилии Родриго, который назвал аргентинцев трусами

Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси схватил за шею форварда команды Бразилии Родриго.

Инцидент произошёл во время матча отбора ЧМ-2026. Начало матча было отложено на 30 минут из-за беспорядков на стадионе. После возвращения на поле Месси вместе с партнёром по национальной команде Родриго де Паулем подошёл к Родриго.

Как сообщает TyC Sports, бразильский футболист назвал аргентинцев трусами. В ответ на это Месси схватил Родриго за шею и сказал: «Мы чемпионы мира, какие же мы трусы? Следи за языком».

Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди (63-я минута).

Таким образом, Аргентина с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице. Бразилия (семь) расположилась на шестой позиции.

Ранее Месси прокомментировал победу своей команды над Бразилией в матче шестого тура квалификации чемпионата мира 2026 года.