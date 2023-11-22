RT в Telegram
Подпишись

Месси схватил за шею форварда Бразилии Родриго, который назвал аргентинцев трусами

Короткая ссылка
Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси схватил за шею форварда команды Бразилии Родриго.
Месси схватил за шею форварда Бразилии Родриго, который назвал аргентинцев трусами
  • AP
  • © Buda Mendes

Инцидент произошёл во время матча отбора ЧМ-2026. Начало матча было отложено на 30 минут из-за беспорядков на стадионе. После возвращения на поле Месси вместе с партнёром по национальной команде Родриго де Паулем подошёл к Родриго.

Как сообщает TyC Sports, бразильский футболист назвал аргентинцев трусами. В ответ на это Месси схватил Родриго за шею и сказал: «Мы чемпионы мира, какие же мы трусы? Следи за языком».

Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди (63-я минута).

Таким образом, Аргентина с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице. Бразилия (семь) расположилась на шестой позиции.

Ранее Месси прокомментировал победу своей команды над Бразилией в матче шестого тура квалификации чемпионата мира 2026 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить