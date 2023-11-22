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Месси: мы вошли в историю, но она вновь будет отмечена репрессиями бразильцев

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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над Бразилией в матче шестого тура квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Сегодня вечером мы вошли в историю, но важно сказать, что она вновь будет отмечена репрессиями бразильцев против аргентинцев. С этим нельзя мириться. Это безумие. Это нужно было немедленно прекратить», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди (63-я минута).

Таким образом, Аргентина с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице. Бразилия (семь) расположилась на шестой позиции.

Начало матча было отложено на 30 минут из-за беспорядков на стадионе. Лионель Месси увёл игроков сборной Аргентины с поля.

Спустя некоторое время организаторам удалось уговорить Аргентину вернуться на поле и начать игру отбора ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что Бразилия потерпела первое в истории домашнее поражение в матче квалификации ЧМ.

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