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Бразилия потерпела первое в истории домашнее поражение в матче квалификации ЧМ

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Сборная Бразилии проиграла Аргентине в отборочном матче квалификации ЧМ-2026.

Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди (63-я минута).

Таким образом, Бразилия потерпела первое поражение в истории на своём поле в игре отборочного цикла к чемпионату мира.

Всего с 1954 года сборная Бразилии дома провела 65 матчей, где одержала 51 победу, 13 раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

Ранее сообщалось, что матч между Бразилией и Аргентиной начался на полчаса позже из-за массовой драки фанатов.

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