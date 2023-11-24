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Винер надеется, что Аверины вернутся в зал и будут тренировать детей

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила надежду на то, что многократные чемпионки мира Арина и Дина Аверины вернутся в зал и будут тренировать юных спортсменок.
Винер надеется, что Аверины вернутся в зал и будут тренировать детей
  • globallookpress.com
  • © YUTAKA/AFLO

«Я надеюсь, что когда-нибудь Аверины будут тренировать маленьких деток. Они самые лучшие, самые воспитанные, самые умные, самые красивые и самые эмоциональные дети, которых я видела в своей жизни», — сказала Винер в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале сестёр Авериных.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов до соревнований. 

Дина Аверина является серебряным призёром Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира и девять раз на чемпионатах Европы.

Ранее Дина и Арина Аверины высказались о возможном участии на Олимпийских играх — 2024 по критериям Международной федерации гимнастики (FIG).

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