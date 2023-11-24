Алдонин назвал равными шансы ЦСКА и «Динамо» на победу в матче 16-го тура РПЛ
- РИА Новости
«Думаю, что шансы команд на победу в матче абсолютно равны. Оба коллектива предпочитают атакующую манеру игры, но испытывают сложности при обороне, что бросается в глаза. Конечно, характер этих проблем у них разный. Если в ЦСКА сейчас виден дефицит защитников, то у «Динамо» скорее не так много игроков, которые занимаются отбором мяча, несмотря на солидную укомплектованность состава.
Определяющим в этом матче будет то, чья группа атаки проявит себя ярче или кто допустит большее количество ошибок со своей стороны», — сказал Алдонин RT.
Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Карасёва назначена на матч ЦСКА — «Динамо».