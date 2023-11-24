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Алдонин назвал равными шансы ЦСКА и «Динамо» на победу в матче 16-го тура РПЛ

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Алдонин назвал равными шансы ЦСКА и «Динамо» на победу в матче 16-го тура РПЛ
  • РИА Новости

«Думаю, что шансы команд на победу в матче абсолютно равны. Оба коллектива предпочитают атакующую манеру игры, но испытывают сложности при обороне, что бросается в глаза. Конечно, характер этих проблем у них разный. Если в ЦСКА сейчас виден дефицит защитников, то у «Динамо» скорее не так много игроков, которые занимаются отбором мяча, несмотря на солидную укомплектованность состава.

Определяющим в этом матче будет то, чья группа атаки проявит себя ярче или кто допустит большее количество ошибок со своей стороны», — сказал Алдонин RT.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Карасёва назначена на матч ЦСКА — «Динамо».

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