Алдонин назвал равными шансы ЦСКА и «Динамо» на победу в матче 16-го тура РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Думаю, что шансы команд на победу в матче абсолютно равны. Оба коллектива предпочитают атакующую манеру игры, но испытывают сложности при обороне, что бросается в глаза. Конечно, характер этих проблем у них разный. Если в ЦСКА сейчас виден дефицит защитников, то у «Динамо» скорее не так много игроков, которые занимаются отбором мяча, несмотря на солидную укомплектованность состава.

Определяющим в этом матче будет то, чья группа атаки проявит себя ярче или кто допустит большее количество ошибок со своей стороны», — сказал Алдонин RT.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Сергея Карасёва назначена на матч ЦСКА — «Динамо».