Акинфеев рассказал, как сделал предложение жене

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как делал предложение своей будущей жене Екатерине.

«Я купил кольцо и дней пять ходил и не понимал, как это сделать. Люди делают предложения в ресторанах, встают на колено, ещё что-то. А я не романтик, я обычный русский пацан», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

По его словам, он сделал предложение жене в 12 ночи, когда она мыла посуду.

«Дождался 12 ночи шестого дня, как я купил кольцо, и решился. Думаю: «Будь что будет». Она мыла посуду, я в 12 ночи постучал по плечу, она в перчатках, я вот так ей кольцо. Считаю, это суперромантика была», — сказал вратарь.

Пара поженилась в 2014 году и воспитывает троих детей: Даню, Еву и Агату.

Ранее Акинфеев признался, что хочет играть до 40 лет.