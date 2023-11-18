Акинфеев признался, что хочет играть до 40 лет
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Хочу», — сказал Акинфеев в программе «Это футбол, брат!».
При этом 37-летний вратарь заявил, что не хочет устраивать прощальный матч за ЦСКА.
В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 16 мячей за армейцев во всех турнирах и пять раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, как Акинфеев оценил игру ЦСКА в первом круге Российской премьер-лиги сезона-2023/24.