Акинфеев признался, что хочет играть до 40 лет

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, хочет ли играть до 40 лет.

«Хочу», — сказал Акинфеев в программе «Это футбол, брат!».

При этом 37-летний вратарь заявил, что не хочет устраивать прощальный матч за ЦСКА.

В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 16 мячей за армейцев во всех турнирах и пять раз сыграл на ноль. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, как Акинфеев оценил игру ЦСКА в первом круге Российской премьер-лиги сезона-2023/24.