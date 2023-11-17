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Акинфеев заявил, что глупо давать оценку игре ЦСКА после первого круга РПЛ

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру команды в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.
Акинфеев заявил, что глупо давать оценку игре ЦСКА после первого круга РПЛ
  • РИА Новости

«Тут есть и плюсы, и минусы. Плюс — что ЦСКА никому не проигрывает. Минус — это куча пропущенных голов. Какую-то оценку давать глупо, потому что прошло всего 15 туров», — сказал Акинфеев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По его мнению, промежуточные итоги можно будет подводить во время зимней паузы.

«Если поднапрячься, приобрести качественных игроков, можно и пятёрку поставить в конце апреля — начале мая», — сказал он.

После 15 туров РПЛ армейцы набрали 25 очков и занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

В нынешнем сезоне 37-летний вратарь принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 16 мячей и пять раз сыграл на ноль.

Ранее руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления полузащитника команды Максима Мухина.

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