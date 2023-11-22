Колосков: надо убедить Карпина продлить контракт со сборной России

Бывший член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков уверен, что Российский футбольный союз (РФС) должен оставить Валерия Карпина на посту главного тренера национальной сборной.

«На месте РФС я бы постарался убедить Карпина, чтобы он продлил контракт со сборной. Его работа видна, сборная играет в современный футбол», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

По его словам, Карпин на своём месте, он тот тренер, который нужен сборной России.

«Сейчас официальных матчей нет, думаю, совмещение ему точно не мешает. Какое-то разнообразие даже», — добавил Колосков.

54-летний специалист возглавил команду летом 2021 года. После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в Федерации футбола Буркина-Фасо рассказали о ходе переговоров по матчу с Россией.





