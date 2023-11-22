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Колосков: надо убедить Карпина продлить контракт со сборной России

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Бывший член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков уверен, что Российский футбольный союз (РФС) должен оставить Валерия Карпина на посту главного тренера национальной сборной.

«На месте РФС я бы постарался убедить Карпина, чтобы он продлил контракт со сборной. Его работа видна, сборная играет в современный футбол», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

По его словам, Карпин на своём месте, он тот тренер, который нужен сборной России.

«Сейчас официальных матчей нет, думаю, совмещение ему точно не мешает. Какое-то разнообразие даже», — добавил Колосков.

54-летний специалист возглавил команду летом 2021 года. После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в Федерации футбола Буркина-Фасо рассказали о ходе переговоров по матчу с Россией.



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