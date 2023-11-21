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В Федерации футбола Буркина-Фасо рассказали о ходе переговоров по матчу с Россией

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Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре высказался о товарищеском матче со сборной России.
В Федерации футбола Буркина-Фасо рассказали о ходе переговоров по матчу с Россией
  • Gettyimages.ru

«На данный момент мы ведём переговоры с РФС об организации товарищеского матча между нашими сборными в мартовскую паузу следующего года. Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», — цитирует Траоре Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

После отстранения сборная России под руководством Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не имели влияния на рейтинг.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

Ранее Дюков допустил, что сборная России сыграет с Китаем в 2024 году.

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