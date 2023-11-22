Суд оправдал Роналду в деле об изнасиловании Майорги

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не будет отправлен в тюрьму.

Суд оправдал форварда саудовского «Аль-Насра» в деле об изнасиловании модели Кэтрин Майорги, сообщает Daily Mail.

Напомним, что Майорга обвинила Роналду в 2018 году. Она утверждала, что португалец якобы заплатил ей $375 тыс. за молчание. Сам спортсмен не отрицал связи с женщиной, но отметил, что всё было по взаимному согласию.

В июле 2019 года было объявлено, что португальского футболиста не привлекут к уголовной ответственности, так как его вина признана недоказуемой. Впоследствии женщина подала новый иск о многомиллионной компенсации.

Ранее Роналду опубликовал пост после дебютного гола в азиатской Лиге чемпионов.