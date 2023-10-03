Роналду опубликовал пост после дебютного гола в азиатской Лиге чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свой дебютный гол в матче второго тура группового этапа с «Истиклолом» в азиатской Лиге чемпионов.

«Хорошая игра от всей команды! Счастлив, что забил свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов. Мы продолжаем побеждать», — написал Роналду в социальных сетях.

Игра в Эр-Рияде завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Криштиану Роналду. Португалец отличился на 66-й минуте.

«Аль-Наср» с шестью очками лидирует в группе F. «Истиклол» (одно) располагается на последней строчке.

Ранее сообщалось, что в иранском отеле установили статую Роналду в полный рост.