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Роналду опубликовал пост после дебютного гола в азиатской Лиге чемпионов

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свой дебютный гол в матче второго тура группового этапа с «Истиклолом» в азиатской Лиге чемпионов.
Роналду опубликовал пост после дебютного гола в азиатской Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Хорошая игра от всей команды! Счастлив, что забил свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов. Мы продолжаем побеждать», — написал Роналду в социальных сетях.

Игра в Эр-Рияде завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Криштиану Роналду. Португалец отличился на 66-й минуте.

«Аль-Наср» с шестью очками лидирует в группе F. «Истиклол» (одно) располагается на последней строчке.

Ранее сообщалось, что в иранском отеле установили статую Роналду в полный рост.

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