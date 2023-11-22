Билялетдинов: «Эвертону» необходимо качественно усилиться после снятия очков

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов считает, что клуб из Ливерпуля способен сохранить место в Английской премьер-лиге (АПЛ) по итогам сезона-2023/24.

«Спасаться нужно «Эвертону», и так последнее время они были не в лучшем состоянии. Если есть возможность, нужно будет усилиться зимой. Все-таки «Эвертон» — это клуб, который не вылетал из АПЛ, с почином поздравлять не хочется», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

Он подчеркнул, что погружение «Эвертона» на дно турнирной таблицы «требует от команды прочного запаса».

«Необходимо потратить деньги на сильных футболистов, подстраховаться», — добавил Билялетдинов.

АПЛ лишила «Эвертон» десяти очков за нарушение финансового фейр-плей и опустится с 14-го места в турнирной таблице АПЛ в зону вылета. Теперь в активе команды четыре очка в 12 матчах.

«Эвертон» сообщил, что финансовые потери составили $453 млн за последние годы, в то время как лимит составлял $128 млн.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может лишиться очков в АПЛ за нарушение в 2008 году.