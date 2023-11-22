The Times: «Тоттенхэм» может лишиться очков в АПЛ за нарушение в 2008 году

Английская премьер-лига (АПЛ) может применить санкции к «Тоттенхэму».

Как сообщает Goal, нарушения обнаружили при оформлении трансфера Джермейна Дефо в «Портсмут» в 2008 году.

По информации The Times, председатель клуба Даниель Леви не заключил с агентом контракт на представительство, который необходим по правилам FA.

«Тоттенхэм» с 26 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (28).

Ранее сообщалось, что АПЛ лишила «Эвертон» десяти очков за нарушение финансового фейр-плей.