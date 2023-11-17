BBC: АПЛ лишила «Эвертон» десяти очков за нарушение финансового фейр-плей

Английская премьер-лига (АПЛ) применила санкции к «Эвертону» за нарушение правил финансового фейр-плей.

По информации BBC, клуб лишился десяти очков и опустится с 14-го места в турнирной таблице АПЛ в зону вылета. Теперь в активе команды четыре очка в 12 матчах.

Напомним, что «Эвертон» подозревали в нарушении финансового фейр-плей. Клуб сообщил, что финансовые потери составили $453 млн за последние годы, в то время как лимит составлял $128 млн.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что продолжает следить за «Эвертоном».