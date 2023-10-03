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Билялетдинов заявил, что продолжает следить за «Эвертоном»

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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что продолжает следить за «Эвертоном».
Билялетдинов заявил, что продолжает следить за «Эвертоном»
  • РИА Новости

«Да, там дела идут не очень хорошо. У меня есть друг-болельщик, до сих пор общаемся. Он говорит, с приходом новых владельцев всё посыпалось. Когда был Билл Кенрайт, он взрастил хорошую команду, показывающую достойные результаты. Добивались контрактов от Sky Sports. Сейчас всё сошло на нет. В прошлом сезоне еле спаслись от вылета из АПЛ. В этом, думаю, ждёт та же участь», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Билялетдинов высказал мнение, что нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву не стоит переходить в «Зенит».

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