Билялетдинов заявил, что продолжает следить за «Эвертоном»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что продолжает следить за «Эвертоном».

«Да, там дела идут не очень хорошо. У меня есть друг-болельщик, до сих пор общаемся. Он говорит, с приходом новых владельцев всё посыпалось. Когда был Билл Кенрайт, он взрастил хорошую команду, показывающую достойные результаты. Добивались контрактов от Sky Sports. Сейчас всё сошло на нет. В прошлом сезоне еле спаслись от вылета из АПЛ. В этом, думаю, ждёт та же участь», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Билялетдинов высказал мнение, что нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву не стоит переходить в «Зенит».