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Билялетдинов считает, что Пиняеву не стоит переходить в «Зенит»

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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказал мнение, что нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву не стоит переходить в «Зенит».
Билялетдинов считает, что Пиняеву не стоит переходить в «Зенит»
  • Gettyimages.ru

«Стоит ли Пиняеву, если поступит щедрое предложение, переходить в «Зенит»? Нет, ни в коем случае. Во-первых, потому что болею за «Локомотив». Во-вторых, Пиняев — это футболист, который должен дорасти до топового уровня нашего чемпионата.

Пока есть команды, которые раскусили полузащитника, и ему с ними тяжело играть. И я желаю Сергею разнообразить свою игру, потому что все привыкнут к его действиям. А в «Зените» футболисты всегда должны давать результат. Посмотрите на Зелимхана Бакаева. Отличный футболист по всем параметрам, но его многие так же раскусили. Перешёл в «Зенит» — ничего не получается», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Билялетдинов вспомнил о своих вызовах в национальную команду.

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