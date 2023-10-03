Билялетдинов считает, что Пиняеву не стоит переходить в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказал мнение, что нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву не стоит переходить в «Зенит».

«Стоит ли Пиняеву, если поступит щедрое предложение, переходить в «Зенит»? Нет, ни в коем случае. Во-первых, потому что болею за «Локомотив». Во-вторых, Пиняев — это футболист, который должен дорасти до топового уровня нашего чемпионата.

Пока есть команды, которые раскусили полузащитника, и ему с ними тяжело играть. И я желаю Сергею разнообразить свою игру, потому что все привыкнут к его действиям. А в «Зените» футболисты всегда должны давать результат. Посмотрите на Зелимхана Бакаева. Отличный футболист по всем параметрам, но его многие так же раскусили. Перешёл в «Зенит» — ничего не получается», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Билялетдинов вспомнил о своих вызовах в национальную команду.