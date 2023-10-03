Билялетдинов: любил приезжать в сборную, была большая ответственность за герб и флаг

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов вспомнил о своих вызовах в национальную команду.

«Я любил приезжать в сборную: и по юношам, и на товарищеские матчи. Была большая ответственность за герб, флаг. Может, сейчас всё наладится? Мы, конечно, в связи с результатами критикуем команду. Но каждому в голову не залезть. Тут нужен глобальный подход на эти встречи.

Я считаю, что они важны. И если какой-то спарринг получит одобрение публики, пусть даже проиграем, но будем действовать самоотверженно, то уныние пройдёт. Оно нам как раз не нужно в сегодняшней ситуации. Необходим положительный всплеск. И футболисты его могут дать, от них его ждут, но пока не получается», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

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