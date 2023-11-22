Месси: мы видели, как полиция избивает людей, на трибунах были наши семьи

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на драку фанатов с полицией перед матчем сборных Бразилии и Аргентины.

«Мы видели, как полиция избивала людей, на трибунах были наши семьи. Такой же инцидент случился на финале Кубка Либертадорес. Футболисты больше переживали за то, что происходило на трибунах, не были сосредоточены на том, чтобы продолжить игру», — приводит слова Месси AS.

Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сборной Аргентины Николас Отаменди (63-я минута).

Таким образом, Аргентина с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице. Бразилия (семь) расположилась на шестой позиции.

Начало матча было отложено на 30 минут из-за беспорядков на стадионе. Месси увёл игроков сборной Аргентины с поля.

Спустя некоторое время организаторам удалось уговорить Аргентину вернуться на поле и начать игру отбора ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что Бразилия потерпела первое в истории домашнее поражение в матче квалификации ЧМ.