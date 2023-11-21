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Metaratings: «Зенит» рассмотрит вариант только с продажей Ренана

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Защитник «Зенита» Роберт Ренан может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По инфомарции Metaratings.ru, «Зенит» не хочет отдавать Ренана в аренду, в том числе и бразильским клубам, и будет рассматривать только предложения по продаже игрока.

Как сообщает Globo, Ренан уже имеет на руках предложения от некоторых европейских клубов.

Ренан в текущем сезоне провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €9 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Ранее агент Ренана рассказал, что ведёт консультации по уходу футболиста из «Зенита».

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