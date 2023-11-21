RT в Telegram
Подпишись

Агент Ренана рассказал, что ведёт консультации по уходу футболиста из «Зенита»

Короткая ссылка
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба в зимнее трансферное окно.
Агент Ренана рассказал, что ведёт консультации по уходу футболиста из «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Уход Ренана из «Зенита»? Есть только консультации по нему», — цитирует Ренана  «Спорт день за днём».

Как сообщает Globo, Ренан уже имеет на руках предложения от некоторых европейских клубов.

Ренан в текущем сезоне провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €9 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Ранее Семак сообщил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по Ренану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить