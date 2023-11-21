Агент Ренана рассказал, что ведёт консультации по уходу футболиста из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба в зимнее трансферное окно.

«Уход Ренана из «Зенита»? Есть только консультации по нему», — цитирует Ренана «Спорт день за днём».

Как сообщает Globo, Ренан уже имеет на руках предложения от некоторых европейских клубов.

Ренан в текущем сезоне провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €9 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Ранее Семак сообщил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по Ренану.