Агент Ренана рассказал, что ведёт консультации по уходу футболиста из «Зенита»
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«Уход Ренана из «Зенита»? Есть только консультации по нему», — цитирует Ренана «Спорт день за днём».
Как сообщает Globo, Ренан уже имеет на руках предложения от некоторых европейских клубов.
Ренан в текущем сезоне провёл восемь матчей за клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €9 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
Ранее Семак сообщил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по Ренану.