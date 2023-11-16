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Семак сообщил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по Ренану

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, рассчитывает ли на защитника Роберта Ренана в этом сезоне.
Семак сообщил, что «Зенит» готов рассмотреть предложения по Ренану
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«На сегодняшний день Алип выглядит предпочтительнее, чем Ренан. Но Роберт — молодой игрок и очень серьёзный актив «Зенита». Ему нужно время на адаптацию, так же, как и некоторым другим футболистам, чтобы чаще появляться в составе и получать больше игровой практики», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

Тренер заявил, что каждый игрок должен хотеть получать игровую практику.

«Если есть какие-то вопросы, игрок всегда может их обсудить и с клубом, и с главным тренером и найти решение, которое устроит всех», — сказал он.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА Дуглас Келлвен и Ренан вызваны в олимпийскую сборную Бразилии.

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