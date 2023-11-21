Перес: мы получили незабываемые впечатления от России и Волгограда

Футболист сборной Кубы Юинор Перес высказался о впечатлениях от товарищеского матча со сборной России.

«Перед началом матча в голове была мысль, что очень холодно. Но когда ты на поле, то сосредоточен только на игре и результате. Поддержка в Волгограде была супер! Болели не только за Россию, но и за нас. Мы получили незабываемые впечатления от России и Волгограда», — цитирует Переса «Чемпионат».

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

Ранее сборная России повторила счёт, с которым СССР разгромил Кубу на Олимпиаде-1980.