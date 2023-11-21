Канчельскис: Россия получила удовольствие в матче с кубинцами, уже хорошо

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче с участием сборных России и Кубы.

«В данной ситуации даже такие матчи нужны, надо их проводить. Во всяком случае футболисты приехали, пообщались друг с другом, получили удовольствие. Уже хорошо. Конечно, всем бы хотелось сыграть с Италией и Германией, но времена такие, что поделать», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

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