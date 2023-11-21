Павлович — после поражения в бою с Аспинэллом: я вернусь, и месть неизбежна

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович рассказал, что последний поединок с британцем Томом Аспинэллом мотивировал его.

«Последний бой мотивировал меня ещё больше. Я вернусь, и месть неизбежна», — написал Павлович в социальных сетях.

Напомним, что россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Павлович после поражения от Аспинэлла отстранён от боёв на 45 дней.