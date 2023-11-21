MMA Fighting: Павлович после поражения от Аспинэлла отстранён от боёв на 45 дней

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович получил отстранение от боёв после поражение от британца Тома Аспинэлла на UFC 295.

Как сообщает MMA Fighting, Павлович получил от Атлетической комиссии Нью-Йорка 45 дней медицинского отстранения и после этого должен получить разрешение врача на возвращение к боям. Аспинэлл отстранён на семь дней.

Напомним, что россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Аспинэлл высказал мнение, что он должен провести следующий поединок с американцем Джоном Джонсом.