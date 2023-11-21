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MMA Fighting: Павлович после поражения от Аспинэлла отстранён от боёв на 45 дней

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович получил отстранение от боёв после поражение от британца Тома Аспинэлла на UFC 295.

Как сообщает MMA Fighting, Павлович получил от Атлетической комиссии Нью-Йорка 45 дней медицинского отстранения и после этого должен получить разрешение врача на возвращение к боям. Аспинэлл отстранён на семь дней.

Напомним, что россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе. 

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее Аспинэлл высказал мнение, что он должен провести следующий поединок с американцем Джоном Джонсом.

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