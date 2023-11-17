Аспинэлл: я должен драться с Джонсом после того, как вырубил Павловича за одну минуту

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Том Аспинэлл высказал мнение, что он должен провести следующий поединок с американцем Джоном Джонсом.

«Я не самый большой любитель сидеть и просто ждать. Я хочу драться с Джоном Джонсом. Никакого неуважения к Стипе Миочичу, но я выдал такой бой против Павловича… Кто всерьёз воспринимает бой Джонса с 41-летним Миочичем, который уже не дрался три года? Я только что вырубил самого страшного парня в тяжёлом весе за одну минуту!» — цитирует Аспинэлла TMZ Sports.

Напомним, что россиянин Сергей Павлович проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

После обновления рейтинга россиянин опустился со второго на третье место.

Возглавляет тяжёлый дивизион Аспинэлл. Чемпионом является Джонс.

Ранее Павлович после поражения от Аспинэлла пообещал, что вернётся более сильным.