Павлович после поражения от Аспинэлла пообещал, что вернётся сильнее
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«Друзья! Спасибо вам всем за вашу поддержку! Мы будем работать над ошибками и вернёмся сильнее!» — написал Павлович в соцсетях.
Россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом дивизионе.
На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.
Ранее сообщалось, что Павлович выразил желание взять реванш у Аспинэлла.