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Павлович после поражения от Аспинэлла пообещал, что вернётся сильнее

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Российский боец Сергей Павлович обратился к своим подписчикам после поражения от британца Тома Аспинэлла в рамках титульного поединка на турнире UFC 295.
Павлович после поражения от Аспинэлла пообещал, что вернётся сильнее
  • Gettyimages.ru

«Друзья! Спасибо вам всем за вашу поддержку! Мы будем работать над ошибками и вернёмся сильнее!» — написал Павлович в соцсетях.

Россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом дивизионе. 

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Павлович выразил желание взять реванш у Аспинэлла.

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