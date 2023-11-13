Павлович после поражения от Аспинэлла пообещал, что вернётся сильнее

Российский боец Сергей Павлович обратился к своим подписчикам после поражения от британца Тома Аспинэлла в рамках титульного поединка на турнире UFC 295.

«Друзья! Спасибо вам всем за вашу поддержку! Мы будем работать над ошибками и вернёмся сильнее!» — написал Павлович в соцсетях.

Россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Павлович выразил желание взять реванш у Аспинэлла.