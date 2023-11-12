Павлович выразил желание взять реванш у Аспинэлла

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович выразил желание провести реванш против британца Тома Аспинэлла.

«Хочу реванш, может не сразу, но это моя цель. Я молод, со мной всё в порядке. Аспинэлл оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее», — написал Павлович в своём Telegram-канале.

Россиянин проиграл британцу нокаутом в первом раунде и не смог стать временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом дивизионе.

На счету Павловича 18 побед и два поражения. У 30-летнего Аспинэлла в активе 14 побед при трёх поражениях.

Ранее чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс поздравил Аспинэлла с досрочной победой над Павловичем.