Защитник Волков заявил, что кубинцы оказывали сопротивление сборной России лишь 20 минут

Защитник сборной России Сергей Волков высказался о сопротивлении команды Кубы в товарищеском матче.

«Я люблю подключаться в атаку и играю «бокс ту бокс». Я держал уровень такой, как в премьер-лиге, — старался активно подключаться вперёд. Для меня нагрузка была такой же, как в чемпионате. Кубинцы создавали сопротивление первые 20 минут. Сломили его, забив три в первом тайме», — цитирует Волкова РИА Новости.

Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В составе национальной команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Андрей Мостовой.

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