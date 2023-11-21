32 очка Карри принесли «Голден Стэйт» первую победу за семь матчей

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» завершилась со счётом 121:116.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 32 очка, пять подборов и одна результативная передача.

Таким образом, команда одержала первую победу за семь матчей.

Ранее сообщалось, что нападающий «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин получил дисквалификацию за неспортивное поведение в матче НБА с «Миннесота Тимбервулвз».