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32 очка Карри принесли «Голден Стэйт» первую победу за семь матчей

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«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» завершилась со счётом 121:116.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. На его счету 32 очка, пять подборов и одна результативная передача. 

Таким образом, команда одержала первую победу за семь матчей.

Ранее сообщалось, что нападающий «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин получил дисквалификацию за неспортивное поведение в матче НБА с «Миннесота Тимбервулвз».

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