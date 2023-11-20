Билялетдинов считает, что российские футболисты никому не нужны в Европе

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение касательно отъезда российских футболистов в европейские чемпионаты.

«Если куда-то зовут — в лигу, которая на данный момент выше нашей, участвует в еврокубках... Но нас там никто особо не ждёт. Куда уезжать? Никому мы там, на фиг, не нужны. Делайте здесь своё дело, заработайте для страны репутацию, а дальше делайте что хотите», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, что бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий посоветовал российским спортсменам уезжать из страны ради профессионального роста, после чего президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила: «Козёл он, что могу сказать. Пусть он дальше живёт в Испании или где ещё хочет жить. А мы со стороны будем смотреть, как это будет происходить».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Билялетдинов высказался о матче легенд с ЦСКА.