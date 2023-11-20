Булыкин считает, что Россия должна с крупным счётом обыграть Кубу

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче национальной команды с Кубой.

«Если Куба сыграет дисциплинированно и организованно, то может избежать поражения с крупным счётом. А так уровень мастерства сборной России должен проявиться», — цитирует Булыкина Sport24.

Он добавил, что хотел бы, чтобы национальная команда обыграла Кубу со счётом 3:0.

20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что игрокам сборной Кубы перед матчем с Россией купили бутсы в Волгограде.