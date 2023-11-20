Булыкин считает, что Россия должна с крупным счётом обыграть Кубу
- РИА Новости
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«Если Куба сыграет дисциплинированно и организованно, то может избежать поражения с крупным счётом. А так уровень мастерства сборной России должен проявиться», — цитирует Булыкина Sport24.
Он добавил, что хотел бы, чтобы национальная команда обыграла Кубу со счётом 3:0.
20 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде на одноимённом стадионе. Начало — в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что игрокам сборной Кубы перед матчем с Россией купили бутсы в Волгограде.