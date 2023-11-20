Алькарас: хочу победить Джоковича и стать лучшим в истории

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказал своё мнение о первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.

«Я хочу победить Джоковича. Хочу стать лучшим в истории. Но в то же время я не буду об этом думать, потому что это очень сложно. То, что он делает, невероятно», — цитирует Алькараса Tennis Infinity.

Накануе в финале Итогового турнира ATP сербский теннисист одержал победу над итальянцем Янником Синнером. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Джокович стал победителем соревнований во втором сезоне подряд.

Ранее сообщалось, что Джокович заработал более $4,4 млн за победу на Итоговом турнире ATP.