Джокович заработал более $4,4 млн за победу на Итоговом турнире ATP

Стало известно, сколько заработал первая ракетка мира серб Новак Джокович на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Призовой фонд Итогового турнира в Турине составил рекордные $15 млн, но Джокович не смог побить свой прошлогодний рекорд по призовым ($4,7 млн).

Встреча в финале с итальянцем Янником Синнером завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Джокович стал победителем Итогового турнира во втором сезоне подряд. В 2022 году он обыграл Каспера Рууда.

Ранее Джокович повторил рекорд Роджера Федерера по титулам на харде.