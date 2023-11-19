Фигуристка Гущина: не ожидала от себя, что попаду в тройку

Фигуристка Ксения Гущина прокомментировала третье место на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«Старалась сделать всё, что могу. Радостно, конечно, но и неожиданно было. Не ожидала от себя, что смогу попасть в тройку. Честно, другие прокаты я и не смотрела», — цитирует Гущину «СЭ».

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 197,92 балла и стала третьей. Победу на турнире праздновала Ксения Синицына. Вторая — Дарья Садкова.

Ранее Садкова призналась, что ей обидно за ошибки в произвольной программе.