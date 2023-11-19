Константинова предположила, что Медведевой будет непросто смотреть фильм об ОИ

Бронзовый призёр Универсиады-2019 фигуристка Станислава Константинова отметила, что серебряному призёру Олимпиады 2018 года Евгении Медведевой будет непросто смотреть фильм, содержащий моменты Игр в Пхёнчхане.

«На момент Олимпиады 2018 года мы не так тесно общались, потому что я была запасной. Начали общаться только в постолимпийский сезон. Непросто смириться с серебром, всё-таки всегда рассчитываешь только на золото. Думаю, это будет сложно пересматривать», — цитирует Константинову РИА Новости.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020-го. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

19 ноября состоялась премьера документального фильма «Медведева vs Медведева», в котором показаны первые шаги фигуристки на льду.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух высказался об участии Медведевой в ледовом шоу «Корова на льду».