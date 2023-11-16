Авербух не подтвердил, что Медведева сыграет корову в новогоднем шоу

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух высказался об участии Евгении Медведевой в ледовом шоу «Корова на льду».

«Не совсем так. Евгения, безусловно, будет в этой сказке, она исполнит одну из главных ролей, как и Ягудин, Тотьмянина и Маринин, и ещё ряд ребят. А насчёт главной роли давайте поддержим интригу», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Ледовый спектакль по мотивам сказки Антона Соя пройдёт с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года на малой спортивной арене «Лужники».

Евгения не выступает на турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратной серебряной призёркой Олимпиады.

Ранее Медведева призналась, что ей нравится, когда её называют примером для подражания.