Маттеус считает, что Гюндоган и Киммих мешают друг другу в сборной Германии
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«Как мы все уже могли увидеть на чемпионате мира, Илкай и Йозуа не способны играть вдвоём. Да, они оба являются игроками мирового уровня, но мешают друг другу, когда располагаются на позиции шестёрки. На мой взгляд, кто-то из них должен играть в паре с Паскалем Гросом или Леоном Горецкой», — приводит слова Маттеуса Bild.
18 ноября сборная Германии проиграла команде Турции в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 2:3.
Ранее сообщалось, что три футболиста сборной Чехии отстранены из-за похода в ночной клуб.