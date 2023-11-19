Маттеус считает, что Гюндоган и Киммих мешают друг другу в сборной Германии

Легендарный защитник сборной Германии по футболу Лотар Маттеус высказался об игре полузащитников Илкая Гюндогана из «Барселоны» и Йозуа Киммиха из мюнхенской «Баварии» в национальной команде.

«Как мы все уже могли увидеть на чемпионате мира, Илкай и Йозуа не способны играть вдвоём. Да, они оба являются игроками мирового уровня, но мешают друг другу, когда располагаются на позиции шестёрки. На мой взгляд, кто-то из них должен играть в паре с Паскалем Гросом или Леоном Горецкой», — приводит слова Маттеуса Bild.

18 ноября сборная Германии проиграла команде Турции в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что три футболиста сборной Чехии отстранены из-за похода в ночной клуб.