Уайт признался, что уход Нурмагомедова из UFC разбил ему сердце
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«Уход Хабиба был трудным для меня. Он мог предложить гораздо больше и сделать больше. Когда его отец скончался, это как бы высосало из него всю радость от боёв, и с ними было покончено», — заявил он в интервью Тео Фону.
Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.
Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.
Ранее Нурмагомедов высказался о возможном возобновлении карьеры.