Уайт признался, что уход Нурмагомедова из UFC разбил ему сердце

Президент UFC Дана Уайт вспомнил свои эмоции после решения бывшего российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова покинуть промоушен.

«Уход Хабиба был трудным для меня. Он мог предложить гораздо больше и сделать больше. Когда его отец скончался, это как бы высосало из него всю радость от боёв, и с ними было покончено», — заявил он в интервью Тео Фону.

Нурмагомедов завершил карьеру профессионального спортсмена в октябре 2020 года.

Спортсмен в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. В последнем бою в октябре 2020 года Хабиб нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможном возобновлении карьеры.