Камельзон: на Итоговом турнире ATP пять человек говорят по-русски
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- © Andy Wong
«Весь мир знает, из какой страны Медведев и Рублёв. На турнире пять человек разговаривают на русском. Циципас и Зверев из России, Новак хорошо понимает по-русски. Кого мы обманываем?» — цитирует Камельзона «Чемпионат.com».
Напомним, что турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Призовой фонд составляет $15 млн. Действующим победителем соревнований является Джокович.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович назвал Карлоса Алькараса своим главным соперником в 2023 году.