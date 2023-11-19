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Камельзон: на Итоговом турнире ATP пять человек говорят по-русски

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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон на фоне санкций высказался об участниках Итогового турнира ATP.
Камельзон: на Итоговом турнире ATP пять человек говорят по-русски
  • AP
  • © Andy Wong

«Весь мир знает, из какой страны Медведев и Рублёв. На турнире пять человек разговаривают на русском. Циципас и Зверев из России, Новак хорошо понимает по-русски. Кого мы обманываем?» — цитирует Камельзона «Чемпионат.com».

Напомним, что турнир проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Призовой фонд составляет $15 млн. Действующим победителем соревнований является Джокович.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович назвал Карлоса Алькараса своим главным соперником в 2023 году.

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