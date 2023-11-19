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Джокович назвал Алькараса своим главным соперником в 2023 году

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Серб Новак Джокович прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в матче 1/2 финала Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине (Италия).
Джокович назвал Алькараса своим главным соперником в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

«Один из лучших матчей сезона, учитывая, что я играл с моим главным соперником в этом году. У нас было несколько захватывающих встреч. Мы оба ожидали, что нас ждёт долгая игра. Но после брейка на его подаче при счёте 4:3 в первом сете я играл просто безупречно», — заявил Джокович на пресс-конференции.

Теннисист заявил, что сыграл близко к своему максимуму.

«Я очень хорошо подавал, когда это было необходимо. Лучшая игра недели, один из лучших матчей года. Сейчас это как нельзя вовремя, если учитывать, что я, возможно, не показывал свой лучший теннис в трёх встречах на групповом этапе», — сказал он.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

В финале 36-летний серб сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев назвал причину поражения от Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP.

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