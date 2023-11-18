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Медведев назвал причину поражения от Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP

Медведев — о поражении от Синнера: в третьем сете подавал плохо, был уставший

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP.
Медведев назвал причину поражения от Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP
  • Gettyimages.ru

«В первом сете я чувствовал, что он чуть лучше меня, но во втором сете я горжусь собой. Я сыграл отлично, выиграл тай-брейк. В третьем сете я подавал плохо — это причина поражения. Я был уставший, поздравляю Янника», — приводит слова Медведева «Чемпионат.com».

Россиянин проиграл Синнеру со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

В финале итальянец сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Ранее Алькарас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в матче Итогового турнира ATP.

 

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