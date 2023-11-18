Медведев назвал причину поражения от Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP.

«В первом сете я чувствовал, что он чуть лучше меня, но во втором сете я горжусь собой. Я сыграл отлично, выиграл тай-брейк. В третьем сете я подавал плохо — это причина поражения. Я был уставший, поздравляю Янника», — приводит слова Медведева «Чемпионат.com».

Россиянин проиграл Синнеру со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

В финале итальянец сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Ранее Алькарас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в матче Итогового турнира ATP.