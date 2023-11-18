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Мельникова: надежда на Олимпиаду умирает последней

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что надежда на Олимпиаду ещё сохраняется.
Мельникова: надежда на Олимпиаду умирает последней
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Надежда на Олимпиаду умирает последней. Пока я готовлюсь к Играм дружбы, Играм БРИКС. Конечно, если бы сейчас были чемпионаты Европы, мира, то я и все спортсмены совсем по-другому относились бы», — приводит слова Мельниковой РИА Новости.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям. 

Ранее Мария Захарова раскритиковала критерии FIG.

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